Tras opinar que Ivana Icardi "inventa para tener prensa", Wanda Nara volvió a destrozar a su cuñada por haber asegurado que quiso matar a su padre en muchas ocasiones.

“Lamentablemente, en Europa las entrevistas de ese estilo son pagas. Y la ambición suele llevar a algunos a ese tipo de situaciones. Yo, que trabajo en la tele, lo tengo claro. Pero desgraciadamente muchísima gente no”, explicó en revista Gente.

Luego opinó sobre su suegro, Juan Icardi, quien vive con ella en Italia: “A mí me duele tanta injusticia sobre el papá de Mauro, que hoy está aquí, viviendo la cuarentena con nosotros, recogiendo lechuga de la huerta que él mismo nos ayudó a montar”.

Y destacó a punto de derramar una lágrima: “Es un abuelo impresionante... Lo digo y me emociono. Y no solo con mis hijas, que son sus nietas de sangre. Lo he visto haciendo la tarea con mis hijos, estudiando matemática a la par mía cuando me veía enloquecida con los iPads en las clases online”.

“Es el abuelo más ejemplar para ellos. Sé quién es, la calidad de persona que es. Es un orgullo verlo reflejado en Mauro: ahora entiendo todo lo que hizo mi marido por mí y por mis hijos”, agregó.

Por último, Wanda explicó que su cuñada cayó “vorágine mediática” y aseguró: "Eso siempre te lleva a decir cualquier cosa...”.