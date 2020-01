Luego de que La Pavada del Diario Crónica informara que Antonio Gasalla deberá atenderse con su médico de cabecera para hacerse un estudio físico y psicológico, y luego llevar el certificado médico a Mar del Plata, donde realiza su espectáculo, para mostrar que está "apto" para continuar con la obra, el productor de la misma se refirió a la salud del artista.

Guillermo Marín expresó este jueves en "Involucrados": "Él me pidió 72 horas para volver a Buenos Aires y saber qué tiene. Mañana me avisará si vuelve o no".

Además, reveló: "Cuando contraté a Gasalla no lo conocía, sólo hablábamos por teléfono. Después decido firmar con él al mes que lo conocí porque vi su entusiasmo. ¿Si tenía miedo de que se bajara de la obra? No, porque yo quiero creer que fue una dolencia porque realmente lo mostró y estaba rengo. Cuando contratás a una persona grande, tomás riesgos. A mí me pasó con Santiago (Bal) cuando se fue al mes".

"Yo la dolencia la vi, pero tampoco sabía si arrastraba una enfermedad importante porque ahí si no lo hubiera contratado porque tenía más riesgos. Pero bueno son cosas que pasan. Aunque todavía estamos apresurandonos porque capaz mañana vuelve", continuó.

En esa misma línea, Marín confirmó que si que no vuelve el actor deberá levantar la obra: "Si vuelve en 15 días no me sirve, tendría que levantar la obra. Lo que sucede es que son personas irremplazables".

Según pudo saber DiarioShow.com, estaría casi confirmado que Antonio no regresa a La Feliz y por lo cual Marín deberá buscar una nueva alternativa para no perder tanto dinero. Ante esta posibilidad, el productor estaría pensando en trasladar el espectáculo "Únicas", que encabeza Valeria Archimó y Sandra Mihanovich en el teatro Broadway, a la ciudad balnearia. Algo que parece imposible por el momento, pero habrá que ver qué decidi finalmente Guillermo.