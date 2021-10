Todo puede ser o se puede intentar en estos tiempos donde las aplicaciones ocuparon un lugar importante en la vida de los "solos y solas". Y Viviana Saccone no fue la excepción ya que se descargó Tinder para encontrar pareja.

Así lo dio a conocer la actriz en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live". Durante la charla, contó como se inició en el ámbito: "Tengo una app en el teléfono que me la abrió Diego Ramos el día que ensayamos. Me dijo: No puede ser, yo te voy a instalar un Tinder y me quedó allí". Además, explicó que se bajó la app para encontrar a esa persona especial.

.

En ese sentido, profundizó: "No entro nunca pero es muy difícil. Yo dije: No puedo decir que los hombres no me invitan a salir porque me explotó el teléfono. Me explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres invitándome a tomar un vino, tuve propuestas de todo tipo y color".

"Hay desde vamos a cenar hasta vamos a comer un choripán a la Costanera, te invito a tomar mate al costado de la ruta". Y concluyó: "Diego me seleccionó dos o tres y lo dejamos ahí. La app está dormida, esperando que yo la active de nuevo".

Se podría decir que la ex participante de "ShowMatch: La Academia" buscó algo de distracción en las aplicaciones para conocer personas. Justamente atraviesa una disputa legal con su ex por ejercer violencia económica al no pasarle los gastos correspondientes por la crianza de sus hijas.