Si bien disfruta de su soltería, durante la cuarentena la soledad puede llevar a diferentes pensamientos e ideas con respecto al romance. Viviana Saccone, que tiene un sex appeal innegable, contó que recibe muchas propuestas en las redes sociales y que le gustaría probar como le va en una app de citas.

La actriz de 52 años se separó del actor Santiago García Rosa, de 27, en 2018 y a pesar de que siempre se habló de su diferencia de edad, a ella no le resultó ningún tabú y siempre evitó hacer declaraciones al respecto: “No me gusta que me pregunten por la diferencia de edad porque me parece machista. Eso es machismo en estado puro, porque cuando se da en forma puesta, siendo el hombre más grande, no es un tema”.

Recientemente, en una entrevista radial con "El after de la previa", habló de sus gustos a la hora de buscar pareja. "No tengo un prototipo de hombre, creo que esas cosas pasan o no”, expresó. También confesó que recibe muchas invitaciones a salir y comentarios en las redes: “Es como un bombardeo, pero en el bombardeo no me prendo. Sí, en la medida que puedo, contesto y saludo. Pero la verdad, es difícil que se genere algo por Instagram. También es verdad que es arriesgado salir con alguien que no conoces”.

Viviana, muy hot en Instagram.

Y dentro de ese tema sobre los riesgos, confesó que a pesar de usar mucho Instagram, preferiría utilizar otra red creada específicamente para conocer gente: “Nunca digo nunca, solo que es arriesgado. Es más: para eso prefiero Tinder. El otro día le decía a una amiga que me lo voy a bajar porque ahí hay mayor conocimiento".

"En Instagram, primero que no alcanzo a leer todo, por la cantidad de mensajes que me llegan, y después que entablar una conversación de cero con alguien que no conocés, que entrés a ver su Instagram y veas el perrito, el paisaje, el pinito, la frase…”, detalló.

Luego, aclaró sobre Tinder que en realidad nunca lo usó pero planea hacerlo: "No es que lo use, digo que estuve pensado en bajármelo. De todas maneras prefiero conocer a la persona, en primera instancia prefiero eso. Me da curiosidad porque tengo amigas que lo usan y les ha dado resultado. Pepe Cibrián lo usa mucho, la gente no le cree, pero es verdad, me lo cuenta, y hasta me insiste para que haga lo mismo”.

En estos tiempos de cuarentena se debieron cancelar y posponer muchas cosas, y entre ellas, un posible candidato para Viviana: "Estaba empezando algo desde el lado de la amistad, que por la cuarentena, sigue en eso, en una amistad. No se pudo avanzar. Pero bueno, el que espera no desespera. Y si no me espera, es porque no era para mí. Cada vez creo más en si tiene que ser, va a ser”.

¿Conseguirá el amor de su vida gracias a un match?