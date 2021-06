Esta semana en " ShowMatch" trajo un nuevo desafío en "La Academia": esta vez, las figuras debieron enfrentarse a las "Imitaciones Perfectas" de diferentes figuras a nivel internacional.

En la gala del martes por la noche, sin dudas Viviana Saccone fue la revelación con una gran personificación de la cantante mexicana Gloria Trevi. Su despliegue en la pista más famosa del país se llevó todas las miradas y logró así el cometido que propone el tema que eligió interpretar, "Todos me miran".

.

Por su show obtuvo 19 puntos del jurado que no escatimó en elogios para su voz y la coreografía.

"Me encanta ver a Viviana acá. La rompió en el debut y me sorprende lo bien que baila. Me encanta que una estrella venga a competir con todo el pelotón... Habla bien de su ego, demuestra que está bien puesto. Además, se ve que lo disfruta. A Gloria mucho no la vi, pero cantado estuvo bien. Me parece que va a tener un muy buen recorrido en este certamen, pero hoy no me convenció del todo", advirtió Ángel de Brito antes de calificarla con un cuatro.

Viviana Saccone como Gloria Trevi.

"Me quiero olvidar de la previa y me voy a concentrar en lo que pasó en la pista. Viviana bailó más que la original, pero en algunos momentos le faltó eso brusco que tiene Gloria y hubiera sumado. Están dentro del rango de lo bueno, pero podría haber sido un poquito mejor. Vienen bien encaminados", valoró Pampita con su voto secreto.

Luego Jimena Barón destacó el enfoque en la diversidad y la inclusión que tuvo la pérformance de Saccone y opinó: "Me encanta la diversidad que trajeron. Yo la súper vi a Gloria Trevi. Viviana trajo el desenfado y el rock and roll de Gloria, con todos esos movimientos que generalmente no estaban bien vistos en las mujeres. Y se bailó todo. Estoy súper sorprendida con ella. Me gustó mucho. Viviana es una gran actriz en la pista". Y le puso un ocho a la actrix.

Finalmente, Hernán Piquín reconoció: "Realmente, me encantó. Lo que está haciendo Viviana, que es una excelente actriz, es animarse a bailar, a cantar. Me encantó la coreografía. Felicitaciones". Y puntuó con un siete.

Mirá la imitación de Viviana Saccone a Gloria Trevi