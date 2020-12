Después de terminar su relación con Santiago García Rosa, un joven 25 años menor a ella, a Viviana Saccone no se le conoció ningún otro novio...¡hasta ahora! En esta oportunidad, la reconocida actriz contó algunos detalles de su romance con Aitor Miguens.

Viviana Saccone junto a Aitor Miguens

En diálogo con "El RunRun del Espectáculo", Fernando Piaggio, comenzó por mostrarle una publicación de Saccone junto a su novio: "Vivi...¿quién es Aitor Miguens?". Al respecto, la artista de 52 años respondió flechada: "Ese es el muchacho que me tiene muy enamorada".

.

"¿Qué te puedo contar? Se llama Aitor Miguens, es actor, es DJ y estamos (en pareja) hace casi un año", manifestó enamorada en Crónica HD.

Piaggio recordó que Saccone visitó el programa hace menos de un año y ante la pregunta de un noviazgo dijo que no había nada, por lo que ahora analizó: "Había que ajustar algunas cosas... Uno no puede estar ahí ventilando las cosas inmediatamente. No se sabe para que rumbos va a tomar la relación".

¡Enterate de todos los detalles del noviazgo de Viviana Saccone!