En la misma semana en la que tuvo un terrible cruce con el actor Gustavo Garzón, Viviana Canosa generó un gran debate con más declaraciones. La periodista contó que habitualmente realiza una acción que ella considera solidaria, pero fue muy criticada en las redes.

En el pase de su programa de A24 con el de Luis Novaresio, los dos conductores charlaron de cuestiones cotidianas. Cuando Luis le preguntó qué hacía con las medias que se le perdían. Viviana respondió contando que tiene un ¿truco solidario? para colaborar con las personas que menos tienen.

"Yo aprendí a hacer solidaridad", comenzó su relato. Ante la cara de asombro de su colega, continuó: "Esta media me quedó, esta otra me quedó, por qué las vas a tirar, la metés en la cartera y siempre hay un niño en la calle que puede necesitar. Quizás no vas a comprar media para donar o si...", lanzó, orgullosa de su acto.

Y luego argumentó su accionar advirtiendo que hasta existe una fundación en nuestro país que "junta medias de todo tipo y después las donan".

En las redes recibió muchas críticas luego de que se viralizara el video con sus declaraciones. Muchos la señalaron por "dar limosna", y diferenciaron ese acto de uno solidario.

La modelo Úrsula Vargués hizo en Twitter un comentario irónico al respecto: "Seamos como Viviana Canosa, donen las medias. ¡Seamos un país!".