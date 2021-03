A días de la aparición de la niña de siete años que fue secuestrada en Villa Lugano, Viviana Canosa brindó duras declaraciones que impactaron en la audiencia televisiva. La conductora de A24 aseguró que la madre de la nena, Stella Beloso, usó a la menor como moneda de cambio.

"Hoy sí le voy a decir la nena M o le voy a decir la nena. Porque yo me puse a averiguar el fin de semana porque en realidad me importa la nena M y todas las nenas y los nenes", arrancó la periodista en su ciclo.

"Ya no está más en la agenda de los medios la nena M. La nena ya fue. Ya no están más los focos y volvió a ser invisible", continuó firme. Y reflexionó: "Ya no importa que tenga 7 años, que esté desnutrida, que tenga poca masa corporal, que sea tan chiquitita. Tampoco importa que su madre la haya usado como a una tarjeta de crédito".

"Las ginecólogas salieron llorando después de revisarla, y debieron ser atendidas por psicólogos. Tuvieron que tranquilizarlas, no podían creer lo que estaban viendo", finalizó Canosa.