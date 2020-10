Tras estar un largo tiempo en el ojo de la tormenta, Viviana Canosa volvió a llamar la atención en los medios debido a su angustia en medio de una nota en su ciclo en El Nueve.

Lo que sucedió fue que la periodista intentó entrevistar a la viuda de Juan Pablo Roldán, el policía asesinado en Palermo el lunes pasado por un hombre en situación de calle, pero se quebró y decidió cortar la nota.

"Es la primera vez que no puedo seguir", expresó la conductora con lágrimas en los ojos. Juan Pablo Roldán tenía 33 años, un hijito de 4 y se encontraba cumplienado su labor cuando Rodrigo Roza lo apuñaló y lo mató. Según trascendió, el homicida padecía de un brote psicótico.

Carolina, esposa de la víctima, contó en el programa "Nada Personal" los detalles del momento en que se enteró lo que había pasado y la actitud que tomó para contener a su hijo.

Allí fue cuando Canosa expresó con profunda tristeza: "No debe haber peor dolor que perder a un hijo y en tu caso, a un marido con un hijo chiquitito. Es la primera vez que no puedo seguir una nota porque ustedes están de duelo y a mí se me parte el corazón".

Y concluyó: "No me quiero acostumbrar a que pase esto en la Argentina, con una muerte tapando la otra, con madres que pierden a sus hijos y esposas a sus maridos... nenes chiquitos sin sus papás. Yo te admiro profundamente".