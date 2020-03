Pocas veces en la televisión ocurren reencuentros históricos y este viernes sucedió uno que dejó a todos con la boca abierta. Luego de una enemistad de larga data, Jorge Rial y Viviana Canosa hicieron las paces (o al menos eso parece) ya que la periodista salió al aire de " Intrusos".

Lo que la motivó a hablar telefónicamente con el ciclo de espectáculos fue el hecho de que Marcelo Tinelli rompió la cuarentena obligatoria, dispuesta por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, para trasladarse a su hogar en Esquel, Chubut. Canosa no pudo ocultar su indignación y aseguró que era "una vergüenza" la decisión que tomó el conductor del " Súper Bailando". De todos modos, Rial y sus panelistas aprovecharon la ocasión para preguntarle por otros aspectos de su vida.

.

Al respecto, la comunicadora recordó el complicado momento que vivió cuando se quedó sin trabajo en la pantalla chica y expresó: “Volver a la televisión el año pasado con "Nada Personal" (su ciclo de El Nueve) fue reencontrarme con lo mejor de mí. Por el trabajo que había tenido el papá de mi hija (Alejandro Borensztein), me habían echado de una manera muy abrupta, con una campaña de desprestigio muy fuerte, que pude superar estando embarazada”, manifestó sobre lo sucedido cuando estaba al frente de "Más Viviana" mientras esperaba la llegada de su hija, Martina (6).

"He llegado a hacer cinco o seis veces terapia por día con mi psicóloga porque no entendía por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, hasta que entendí que no era nada personal. Me volví más empática y solidaria que nunca. Después de todo lo que me pasó y con una hija, las peores cosas que vos crees que te suceden son los grandes aprendizajes de tu vida", agregó convencida.

.

Sin embargo, sorprendió al revelar el cáncer que padeció tiempo atrás y que no quiso hacerlo público en aquel momento. "Fue hace tres años, no lo conté en su momento porque en la vida no me siento víctima de nada. Me han detectado un tumor, que por suerte fue benigno, en la mama izquierda. También entré a un quirófano, me podía haber muerto", sostuvo.

Al ser consultada por Rial sobre por qué decidió transitarlo sola, Canosa explicó que prefirió no involucrar a su familia porque estaba de viaje y, además, declaró tajante: "Soy una mujer fuerte, me hice sola. Lo tomé como una prueba más que me puso la vida".

Por último, comentó cómo es su relación con el presidente, Alberto Fernández, y aprovechó para desmentir categóricamente los rumores de romance.