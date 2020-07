Viviana Canosa causó bronca e indignación en las redes tras su escandaloso accionar en televisión. Al finalizar la entrevista que le realizó a Aníbal Fernández en su programa "Nada Personal", que conduce en la pantalla de El Nueve, lo describió como "un peronista muy intenso".

A partir de ese momento, la situación se volvió muy tensa entre ambos y la conductora continuó: “Yo no necesito que ninguna feminista me defienda, yo me defiendo sola. Gracias. ¿Con los Redonditos nos podemos ir?”.

Sin embargo, no terminó ahí porque luego Viviana le preguntó al político si quería alcohol en gel, a lo que él respondió repetidas veces con un tajante "no". Lejos de escuchar a su invitado, Canosa le tiró el producto desifectante y recibió una catarata de críticas en Twitter, donde se volvió tendencia.

"Canosa no entendió que no es no", "Desagradable la actitud de Viviana con Aníbal Fernández", "Muy maleducada", fueron algunos de los tantos comentarios que le dedicaron a la conductora.

¡Mirá el video!