Fiel a su estilo, Viviana Canosa no decepcionó al dar explosivas declaraciones sobre su intimidad sexual. Escandalosa como pocas, la conductora sorprendió con su aparición en "Los Mammones".

En diálogo con Jey Mammon, reveló que se encuentra soltera y "sin apuros". “No hay un tipo que me venga bien. Ninguno me vibra y aprendí a estar sola”, aseguró. De todos modos, admitió que le gustaría enamorarse “mucho”, pero no sabe “qué clase de hombre” le gusta. “Me erotiza mi laburo”, definió convencida.

En ese sentido, reveló que no le gustan los hombres que cuidan mucho su cuerpo o pasan tiempo frente al espejo. “El amor tiene que ver con lo que te pasa adentro, porque el cul... se te va a caer”, manifestó.

Al momento de ser consultada por los políticos que le parecen atractivos, la periodista destacó al ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto: “Un tipo con códigos, un caballero de otra época”. En la misma línea, elogió al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou: “Me da envidia que Uruguay tenga ese presidente, me parece un señor”.

El conductor del ciclo no se conformó y fue por más al indagar sobre la relación de Canosa con el sexo. Al respecto, la presentadora no tuvo problema en contar que le gusta el “lenguaje explícito” y remarcó: “Lo doy y quiero que sea recíproco. Para mí, en la cama vale todo lo que entre dos personas esté consensuado”.

Para finalizar, se expresó en contra de las relaciones abiertas y sentenció: “No creo en el poliamor. Esa bragueta es mía y no la comparto”.