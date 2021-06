En el marco del Día del Orgullo LGTBQI + y tras la sanción de la ley del cupo laboral travesti trans, Viviana Canosa sorprendió con polémicas declaraciones sobre la existencia y uso del lenguaje inclusivo.

Después del acto para homenajear a las víctimas del coronavirus que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el cual contó con la presencia de Alberto Fernández, Axel Kiciloff, Horacio Rodríguez Larreta y más dirigentes políticos, la conductora se mostró asombrada por el uso del lenguaje sin género en el acto.

La conductora se mostró indignada por el uso de lenguaje inclusivo en el acto para homenajear a los fallecidos por coronavirus.

Laura Novoa fue quien dirigió la ceremonia y comenzó diciendo “Todos, todas y todes”. Ante las palabras de la actriz, la periodista cuestionó las formas empleadas para honrar a los fallecidos: "No hagamos show, no hagamos circo. No hagamos puestas en escena. Todos los argentinos lamentamos profundamente todas las muertes. Dejemos de cobrar cada cosa y hagamos patria”.

.

Sin embargo, el escandaloso momento vino cuando en su programa de A24, "Viviana con Vos", la producción decidió compartir una encuesta en la que la mayoría se mostraba en contra del lenguaje inclusivo y un pequeño porcentaje a favor.

Fue en ese momento que la presentadora sorprendió al manifestar: "Si algo es de verdad no te sale el inclusivo. Es solo para la pelotud..., me hago cargo".