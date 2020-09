Jorge Rial causó conmoción y revuelo en las redes sociales después de compartir que un ministro y una periodista de gran renombre estarían en pareja: "En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro". Después de mucha insistencia de parte de los usuarios y televidentes, el conductor afirmó que los protagonistas son Viviana Canosa y Sergio Berni.

El periodista continuó hablando de esta bomba en " Intrusos" y dio detalles de la relación secreta de la comunicadora y el ministro de Seguridad Bonaerense. "Se encuentran en el departamento de ella o en un campo. El no vive en su casa, vive en la calle. Es raro pero no es raro", explicó.

Jorge Rial tiró la bomba: ¿Canosa y Berni son pareja?

Además de ir tanteando los supuestos personajes que eran barajados en Twitter, Rial confirmó que la periodista implicada ya era "trending topic" en la red social, por lo que se ratificó que es ella en particular.

Sergio Berni y Viviana Canosa, ¿romance secreto?

Después, cuando los demás panelistas del programa comenzaron a hacer preguntas sobre quien era el hombre en cuestión, se mencionó a Berni y el periodista soltó: "Que clara la tiene la comunidad tuitera".

Como todo lo que sucede en la televisión y las redes sociales, la noticia voló como pan caliente y llegó a oídos de la conductora de "Nada Personal" que no tardó en hacer llegar su respuesta.

Al respecto, la presentadora realizó un fuerte descargo donde desmintió la versión y advirtió que irá a la Justicia: "Nuevamente soy víctima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad. Frente a esta acción de #ViolenciaMachista denunciaré ante la justicia a los responsables". Por su parte, Berni todavía no hizo ninguna declaración al respecto.