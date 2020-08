Hace unas semanas, Viviana Canosa consumió dióxido de cloro en vivo en su programa "Nada personal" para presuntamente combatir el coronavirus. El repudio fue instantáneo en redes y medios, con críticos que iban desde seguidores suyos hasta científicos. Y todo se potenció con la noticia de la muerte de un niño de 5 años, cuyos padres le habían dado el compuesto para evitar el contagio. Al ser criticada por varios colegas, Viviana anunció que los demandará.

Lo cierto es que el conflicto creció tanto que incluso organismos públicos tuvieron que emitir comunicados para evitar que la población consuma dióxido de cloro por su alta peligrosidad.

El viernes Juan Manuel Dragani, abogado de la periodista, comentó que irá tras varios colegas que también la criticaron. "Hay cuatro periodistas a los que les vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto”, expresó en diálogo con “Por si las moscas”.

Y aseguró que uno de ellos es Jorge Lanata, que hace algunos días se tomó unos minutos para hablar sobre Canosa. "Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser inbancable para vos. Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", expresó Jorge en su programa "PPT Box".

"Viviana despierta envidia entre colegas por, su independencia, su verborragia y su condición de mujer"

Según el letrado, el periodista tergiversó los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid. "La mortificó muchísimo y no pudo dormir en todo el fin de semana. Viviana está mal y angustiada, las acusaciones contra ella son una injusticia y una arbitrariedad. Hay un ensañamiento a pesar de que después pueden ser cuestionables las conductas, pero su accionar se magnificó y se tergiversaron los dichos", detalló.

Vale recordar que la conductora fue imputada por una causa penal contravencional y por ejercicio ilegal de la medicina, algo que también se conoció en las últimas horas.

También cree que hay animosidad contra su defendida de parte de sus colegas: "Es una mujer que dice lo que piensa y eso le molesta a muchos. Recibe políticos de todas las esferas, no tiene pruritos en decir lo que piensa y creo que eso genera molestias. Pero hay colegas de ella que inclusive responden a intereses políticos y son asalariados a líneas de pensamiento y Viviana no, eso creo que despierta envidia entre colegas de Viviana, su independencia, su verborragia y su condición de mujer".

El segundo de los demandados sería Ángel de Brito, que en varias oportunidades se refirió a Canosa y la tildó de "loca", cuando en LAM se debatió sobre el dióxido de cloro.

Según informaron en "Intrusos", Viviana estaría despuesta a frenar las acciones legales si ellos le ofrecen una disculpa pública.