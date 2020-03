Luego de que trascendiera que Marcelo Tinelli viajó en plena cuarentena, dispuesta por el gobierno nacional para prevenir más contagios de coronavirus. El conductor de televisión se trasladó a Esquel junto a su familia.

La imagen que circuló en las redes, donde se lo ve subiéndose a su avión privado para viajar a Chubut, generó fuertes críticas. Sin embargo, el comunicador aclaró que decidió pasar el aislamiento allí ya que tiene una propiedad desde hace 22 años.

De todos modos, su explicación no alcanzó y Viviana Canosa le dedicó duras palabras en el ciclo de su ¿ahora amigo? Jorge Rial: "Lo que está haciendo Marcelo Tinelli es una vergüenza".

Y continuó: "No es nada personal contra él, pero me parece que los comunicadores estamos diciendo todo el tiempo que no son vacaciones, dejémonos de joder y quedémonos en casa. Él no vive en un monoambiente, pienso en la gente que no tiene para morfar. Me encanta que digamos que esto es una vergüenza. Es el momento que los ricos y los pobres empecemos a tener consciencia y ocuparnos del otro”.

"Él dijo que sus hijos adolescentes están más seguros en Chubut y, ¿la gente que no tiene agua potable ni comida? No es contra él, pero es hora de que nos miremos a los ojos y nos pongamos en el lugar de los que están pasándola mal. ¿En qué mesa del hambre te sentás flaco? Es indignante", continuó la conductora en diálogo con "Intrusos".

“Hay muchos periodistas, entre comillas serios, que hablan de los que se van a Villa Gesell, pero no tienen los hue… para decir que lo está haciendo Tinelli como dirigente, que habla del hambre, es indignante. La verdad es que a mí me indignó", concluyó furiosa.