Viviana Canosa es la protagonista de la última tapa de la revista Noticias. Bajo el título "La rebeldía hueca", la edición cuestiona a la periodista por el tratamiento que le da a la pandemia en su programa "Viviana con vos". "Con un discurso histriónico que busca eco en el desencanto, el descrédito y la desconfianza, Viviana Canosa encarna en televisión el negacionismo al Covid", describe la bajada de la portada.

Mientras que parte del adelanto de la nota que compone a la reviste asegura: "Bajo el paraguas libertario de su derecho a disentir con el consenso científico global reniega del uso de barbijos, postula la manipulación de los hisopados para diagnosticar falsos positivos y que las vacunas pueden matar. A fuerza de escándalos, como el que ya había generado meses atrás al tomar en cámaras una sustancia tóxica desaconsejada por la comunidad médica, se vuelve viral, trending topic y gana rating".

"'La rebeldía hueca' es el título de NOTICIAS de esta semana en la que analizamos lo que el fenómeno Viviana Canosa representa, como emergente del fake-periodismo. Y también por qué la nueva transgresión es de derecha", agrega Noticias.

Revista Noticias generó polémica con su tapa a Viviana Canosa.

Enterada de la publicación de la revista, Canosa publicó un tuit donde anunció que su descargo lo haría en su ciclo de A24. "¡¡¡Qué fácil es llamar “hueco” y de “derecha” a LA VERDAD!!! Hoy a las 18 hs", escribió en su cuenta de Twitter.

Que fácil es llamar “hueco” y de “derecha” a LA VERDAD!!!

Hoy a las 18 hs! pic.twitter.com/UlPvQAlX7u — Viviana Canosa (@vivicanosaok) April 16, 2021

"Les agradezco porque la foto es linda. La gente del canal me dice que los estuvieron llamando. Yo tuve la amabilidad de responderle a esta periodista pero me olía que había algo feo. Voy a poner la captura de pantalla y los audios que me mandó para que vean cómo se manejan", contó la presentadora en los primeros minutos de su programa. En esos audios la periodista de Noticias le explicaba que quería entrevistarlaa para escribir un perfil sobre su regreso a América.

"Yo no soy negacionista ni antivacunas. Es todo mentira lo que dicen", aseguró contundente. Acto seguido, Canosa le pidió a sus compañeros que le leyeran punto por punto lo que decía la revista. "¿Negacionista del Covid? ¿Qué sería? Traigo médicos que opinan como Pedro Cahn. ¿Cómo voy a negar una pandemia semejante? Es un absurdo tremendo", criticó visiblemente molesta.

Y continuó irónica: "Entre el rating y el fake periodismo... El fake lo hacen ustedes. ¿Hablaron del vacunatorio VIP?, ¿Hicieron tapa con eso o con el choreo en la TV Pública? Chicos, les agradezco la tapa y me pongo otra medalla".

"No soy de derecha. Tampoco de izquierda. Soy una ciudadana que tiene empatía y sentido común. Soy políticamente incorrecta, pero nada más. Tengo tres capturas de pantalla porque hoy cuando me enteré de la tapa le escribí. 'No te tratamos de hueca, sino de la rebeldía hueca, que no es lo mismo', me dijo Giselle", comentó sobre la explicación que recibió tras el uso de "hueca" en el título.

Para cerrar, lanzó una fuerte chicana a espacios como el INADI o el colectivo "Actrices Argentinas". "Esto me da vergüenza ajena. No me voy a calentar. Esto no me asusta sino que por el contrario, me divierte. Sé cómo son las reglas del juego. Pero le pido al INADI, al Colectivo de las Chicas y a quien sea que pasen y me tiren un centro", cerró polémica.