Mientras la Justicia de Argentina, Brasil y Nicaragua avanza en la causa por abuso sexual que inició Thelma Fardín en 2018 contra Juan Darthés, Virginia Lago respaldó al actor y relató el gran afecto que tiene por él.

A su vez, opinó sobre el Colectivo de Actrices Argentinas y comentó en diálogo con "Mitre Live": "No sé si amigas, la amistad es algo muy grande, son compañeras de trabajos las del Colectivo de Actrices, es algo sagrado la amistad. Me parece que también tienen que juntarse y no estar enfrentadas, a Juan Darthés yo lo quiero mucho".

"Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchos horas las que uno está grabando, me gusta conversar, de pronto estas 12 horas y siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él", sostuvo la artista.

"Si lo encuentro acá le diría te quiero mucho. Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creer. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género, hay gente enferma y no sé cómo es", señaló Lago.

También manifestó que si bien no tiene el teléfono de Darthés, habla con María Rosa Fugazot que sí dialogó con él. "Esperemos que se solucioné y si no es verdad que se aclaren las cosas. Yo le creo a Juan Darthés, no me parece que haya hecho semejante cosa", declaró.

"Hay que tratar de estar juntos y todo lo que pasa, ya ahora no son golpes, son tiros, te matan", concluyó.