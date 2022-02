Virginia Gallardo fue una de las novias de Ricardo Fort más reconocidas, y sin lugar a dudas una de las que más se ganó el cariño del empresario chocolatero. Al terminar su noviazgo, la bailarina siguió en contacto con Marta y Felipe Fort, más aún cuando su padre falleció en 2013 y quedaron bajo la tutela de Gustavo Martínez.

En las primeras horas del miércoles, se dio a conocer la muerte de Martínez, quién cayó desde el piso 21 del edificio donde vivía con los menores. Ante la triste noticia, muchos familiares y amigos del entrenador físico se lamentaron en las redes, y al igual que ellos, Gallardo expresó sus emociones al respecto en "Intrusos".

“Estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados. Por un lado acompañar a la gente cercana, hoy estuve en contacto con algunos. Es una situación que nunca cae bien. Conozco ciertos detalles que de a poco van a ir saliendo a la luz y si bien no esperaba este desenlace, no me sorprende para nada”, le indicó al principio a Flor de la V.

Virginia Gallardo junto a Gustavo Martínez y Marta y Felipe Fort.

En cuanto a las polémicas historias que subió el heredero de Fort, en las que aseguró que su padre iba a recibir a Martínez con "los brazos cerrados", la vedette opinó: "Yo conocía otra parte de la historia y leyendo las historias de Felipe, ellos están poniendo el foco en ellos sin registrar que hay otro persona. No pudo, no pudo con su final, con su vida, con su historia. Ellos sienten que no pudo cuidarlos, que solo faltaban diez días más, pero la vida no es así. No son solo diez días más”.

Si bien en los últimos tiempos no tenían una relación muy cercana, la panelista destacó el atento cuidado que los hijos de Fort recibieron de parte de su tutor legal durante su infancia y adolescencia. “Nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre para ellos. Él dio su vida por esos chicos, entiendo el momento que ellos deben estar atravesando, un momento difícil, pero creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar", concluyó.

