Virgnia Gallardo, en su rol como panelista de "Intrusos", recordó una desagradable situación con Juan Darthés cuando el actor fue compañero de ella hace diez años en el relity "Cantando por un Sueño", con José María Listorti como conductor.

"En el Cantando me tocó cantar con un actor que si les digo el nombre... No pateo a uno que está en el piso", confesó la vedette en un principio frente al panel. Sin querer hacer público el nombre de la persona, describió como fue el momento que vivió: "El dijo: 'bueno para la interpretación vos abrazame por atrás y bajá tu mano.' Después en el vivo yo no hice nada de todo eso, pero terminó la cancion y dijo: 'Apa apa qué quenchi que estaba Virginia, qué le pasaba conmigo".

.

Ante la insistencia de sus compañeros, Gallardo reveló que se trataba de una perfomance que hizo con Juan Darthés, quien está próximo a ser juzgado por la denuncia hecha en 2018 por Thelma Fardin por abuso sexual. Impactados, todos los panelistas mencionaron que la situación no era graciosa y el conductor, Rodrigo Lussich, comentó: "Esto habla de la personalidad de Darthés, no puede ser que todo el mundo se ponga de acuerdo para defenestrarlo. Él te dijo tocame por acá, vos no lo hiciste y después te dice eso".

"Yo estaba sola con dos varones, cantaba con uno y después con otro. En ese momento, imaginate me cae un Darthés señor actor y yo le dije si. Yo recién arrancaba y de todo el jurado él era nuestro galán", explicó la modelo. Y agregó: "Cuando uno hace una puesta en escena o una coreografía, uno propone muchas cosas, te abrazás te tocás y no hay ninguna connotación. Lo que no me gustó fue que terminara la canción y me dijera que estaba como loca con él".

La mala experiencia de Virginia Gallardo con Juan Darthés.

Luego, Gallardo mencionó que en esa gala terminó llorando y que su compañero ni lo registró. "Es parte de su conducta de acoso. Es muy profundo lo que estás diciendo. Tiene que ver con lo que decía Calu Rivero que dentro del formato de la actuación y con la excusa del acting, el tipo se aprovechaba", opinó en tono serio la panelista Paula Varela.

Hacia el final, Evelyn von Brocke dijo: "Por lo que entendemos Virginia es como que él te trasladó una situación que no existía. Él estaba hablando de algo tuyo que vos no hiciste". Por su parte Marcela Baños también compartió su reflexión al respecto: "El punto es que cuando alguien se siente incómodo. Para vos no estuvo bueno que te diga eso y en el lugar que te dejó. Con el diario del lunes y en el contexto de él, eso no es fue humorada mas".

¡Mirá lo que dijo Virginia Gallardo sobre el mal momento que tuvo con Juan Darthés!