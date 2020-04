Semanas atrás, Virginia Gallardo sorprendió a todos al revelar que ya no formaba parte del panel de "Polémica en el Bar" en América. Entre idas y vueltas, fueron varios los motivos que circularon sobre lo que habría llevado a la modelo a tomar esta drástica decisión.

Sin embargo, la actriz rompió el silencio y disparó contra sus ex compañeros de trabajo por las declaraciones que hicieron sobre su salida. "Para mi es un tema terminado. Están todos bloqueados. No quiero hablarles, los quiero lejos de mi vida. Si se me cruzan, cruzó de vereda", lanzó furiosa en "Hay que ver".

Y agregó convencida: "Uno sabe el lugar que ocupa, yo me quedé cuatro años ahí. Hablaría mal de mí si yo me quejara del lugar que me dieron, sabía el lugar que ocupaba y el lugar que gané de manera ardua en estos cuatro años".

"Es más fácil que salga a decir que me voy bárbaro de ahí, que voy a disfrutar de mi embarazo. Conté mi situación y todo lo que vino después no estuvo bueno. No se trata de que soy una loca y que tomé una decisión de un día para el otro", comenzó a explicar sobre su determinación.

Ante la insistencia de los conductores, Denise Dumas y José María Listorti, para conocer cuáles fueron los motivos que la llevaron a dar un paso al costado, Virginia declaró: "Fue una experiencia personal y tengo mis motivos. Me encargué de aclararlo, de exponer mis motivos, que uno no tiene por qué hacerlo todo público".

De todos modos, no se quedó ahí y se refirió a las versiones que surgieron en aquel momento. "Me sorprendieron ciertas conjeturas que se tomaron... de que estaba afectada por mi embarazo. Después se habló de Luciana (Salazar), de que la incorporaron ahora. Yo adoro a Luciana, no tengo esa clase de competencia ni con Luciana ni con nadie", concluyó.