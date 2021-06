Después de que Jorge Rial renunciara a "TV Nostra" y anunciara el fin del ciclo, Pampita le dedicó un fuerte mensaje a Marina Calabró. La batalla entre las figuras derivó en un picante cruce entre Yanina Latorre, quien defendió a la panelista, y Virginia Gallardo, quien apoyó a la modelo.

"En defensa tuya, Marina, a ella la contratan por ser Virginia Gallardo, no por su nivel periodístico. Entonces no sé de qué se enoja, si la llevan por el camino recorrido, porque conoce a los famosos, porque debe de haber estado en 20.000 quilombos. No sé cuál es el enojo de Virginia", afirmó la angelita en "Los ángeles de la mañana".

Gallardo arrementió contra la angelita por "menospreciar" su trabajo de panelista.

Sin embargo, la modelo no se quedó atrás y redobló la apuesta al referirse a los dichos de Latorre en "Intrusos": "Nadie va a venir a decirme a mí lo que soy como persona o profesional, en todo caso siempre a mis jefes o la gente que me contrata. No me perdonan, inclusive cuando ocupé este rol, que siempre ven la oportunidad para pegarnos porque venimos de otro palo".

.

“Lamento que no seamos periodistas y estemos acá, como hoy me decía Yanina Latorre, que estoy acá por ser Virginia Gallardo, ¡y por supuesto! Me contratan de un programa de espectáculos, mundo del cual formo parte hace 14 años, y me convocan. ¿O yo pedí estar acá?”, manifestó con énfasis.

“En el programa y en el rol en el que estoy lo doy todo, como profesional también, más allá de si soy o no periodista, o el título que le quieran poner. Siempre están como diciendo que ocupamos un lugar que otros se merecen más. Eso no es una queja que tengan que hacer respecto de mí”, cerró contundentemente en América TV.