Si bien Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron hace varias semanas de buena forma, o eso se suponía, el escándalo estalló ya que el rugbier cordobés habría comenzado una relación con una mujer llamada Antonella cuando la actriz creía posible reconciliarse.

Después que la humorista se enterara del nuevo romance de su ex cuando un periodista se lo contó durante un móvil de "Intrusos", causando la desolación de Lizy y que escapara corriendo, la "tercera en discordia" le dedicó duras palabras ante las cámaras, entre ellas que Lizy le daba "lástima".

En ese sentido, Alturria tomó partida por su Tagliani, le pidió disculpas y aseguró que no tiene nada con Antonella, y que si alguna vez pasó algo, eso no significa que mantienen una relación.

.

Ante las palabras del joven cordobés, Antonella estalló en lágrimas y le respondió: “Tenía otra idea de él, no estoy bien, estoy mal, me duele la mentira porque yo no hago esas cosas con la gente que tengo a mi alrededor, al contrario, las cuido”.

Y cerró afectada en América TV: “Si él hubiese sido claro conmigo yo no hubiese llegado a este punto porque a mí lo que más me duele es haberle hecho mal a alguien, en este caso a Lizy. Me pone mal toda la situación, lo que más me duele es que esté tan enojado como si yo hubiese salido a matar a alguien. Yo solo hablé para aclarar que somos amigos, es injusto que él me diga que no salga a hablar y que no me pueda defender”.

¡Mirá lo que dijo la nueva novia de Leo Alturria, la ex de Lizy Tagliani!