Los últimos días de Fede Bal han sido entre hospitales y dolor. Resulta que el conductor de "Resto del Mundo" se accidentó mientras practicaba parapente en Brasil, como parte del programa. La receta fatal fue una falla en el despegue del aeroplano, una ráfaga de viento y un bache en el terreno.

"¿Viste que a veces antes de hacer algo arriesgado te dicen que no va a pasar nada, que es una posibilidad en un millón de que te pase algo? Bueno, ese día me tocó ser ese uno", les dijo a los espectadores desde la Isla Paraty.

.

"El primer intento fue fallido, la vela se enredó, pero el piloto estaba confiado ya que hace veinte años se dedica a esto y jamás tuvo un accidente: acto seguido pasó lo inesperado", indicó Fede y en las imágenes siguientes se pudo ver el segundo intento, donde se dio vuelta el parapente y el motor cayó sobre el brazo del conductor.

"Me quebré, me quebré el brazo, que alguien me haga un torniquete" gritó Bal. “Ahí, en el medio del caos me di cuenta que algo me habia roto. Yo me vi el hueso del antebrazo fuera de mi cuerpo, y que lo único que me lo sostenía era mi piel”, relató.

Mirá el video del accidente de Fede Bal en Brasil