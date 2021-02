Benjamín Vicuña volvió a ser protagonista en los medios por las declaraciones de Romina Gaetani. La actriz contó que su mejor beso en ficción fue con el chileno y que cuando el director dijo "corte", ellos siguieron.

"Hubo un beso que me di con Benjamín Vicuña una vez. No chapábamos nosotros, generalmente. Nunca chapábamos. Él era el marido maltratador, así que jamás un beso. Una vez que estábamos en un campo abierto, en un momento venía un chape pero tipo chape que estábamos bien. Ahí dije ‘ahhh, mirá acá la cosa'. Y gritaban ‘corte, corte, corte’. ¡Pero nosotros no escuchábamos nada!", declaró la artista sobre una escena que interpretó con el galán en 2011 en "Herederos de una Venganza".

Es por eso que Rodrigo Lussich reflotó la escena en "Intrusos" y dijo: "A buen entendedor pocas palabras. Lo que nosotros tenemos aquí es ese beso, en el que les gritaban ‘corte’. Él ya estaba con Pampita hacía rato pero él era un pistolero perdido. Resulta que les gritaron ‘corte, corte. y ella dijo que sintió ‘una cosa’. Entonces, siguieron besándose".

Los actores protagonizaron "Herederos de una Venganza" hace diez años.

En aquella escena, el actor expresó: "No me perdonaría jamás no despedirme a la chilena con vos".

Al respecto, el periodista manifestó irónico en relación a la infidelidad del artista con la China Suárez en la película "El Hilo Rojo": "Decí que no había un motorhome ahí porque llegaba Pampita y era un escándalo".

"Vicuña, como siempre es un galán estrepitoso, ella es una mujer hermosa y los dos se prendían fuego. Esta es la escena en la que no los podían parar, prendidos fuego y no se daban por enterados. Esto recuerda el caso de La Mary, con Susana Giménez y Carlos Monzón, que se conocieron y enamoraron haciendo esta película, donde Daniel Tinayre les gritaba ‘corte’ y no había manera", cerró.