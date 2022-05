En el medio de todo el revuelo mediático con Luciana Salazar, Martín Redrado confirmó que está próximo a casarse con su novia, Lulú Sanguinetti. De tal forma, en las últimas horas salieron a la luz detalles exlusivos de lo que será la lujosa boda del economista, quién negó ser el padre de Matilda Salazar.

"Se casan el 18 de julio. Es en el Lago di Como, a una hora de Milán", informó Karina Iavicoli en "Socios del Espectáculo", a lo que Paula Varela agregó: "Ahí tiene la casa Wanda Nara".

Luego, Iavicoli aportó datos sobre el exclusivo hotel dónde se llevará a cabo la unión. "Dura entre 3 y 4 días. Este sería el posible lugar, se le pregunté a Lulu y no me lo desmintió. Se llama Villa d'Este, es espectacular. Tiene 152 habitaciones, los invitados son entre 150 y 200, no todos van a parar en este hotel".

El hotel donde Martín Redrado y Lulú Sanguinetti celebrarían su boda.

Y agregó: "La vista sobre el lago, cerca de la casa de George Clooney. Es impresionante. Me metí para ver si podía reservar una habitación, y no se puede. Eso es lo que me hace pensar que ya está todo ocupado…".

Hacia el final, la panelista remarcó que el hotel se caracteriza por tener reuniones anuales de financistas y economistas. "Puede ser que Redrado ya estuvo ahí", aventuró.

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti se casarán el 18 de julio en Italia.

