Víctor Hugo Morales se encuentra hospitalizado en el Sanatorio Los Arcos luego de presentar una pulmonía bilateral y una baja oxigenación que se originó como consecuencia de su cuadro de Covid-19. El sábado pasado comunicó que había dado positivo en coronavirus y ahora su cuadro se vio agravado en las últimas horas.

“Siento que me ahogué en la orilla. No llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”, declaró esta semana en su programa radial "La Mañana", en AM750.

Y agregó: “No tengo fiebre ni nada y el oxígeno en sangre está en 97. Los indicadores dan bien, excepto la pérdida del olfato”. No obstante, el periodista debió ser trasladado a un centro de salud para hacer un seguimiento de su cuadro.

Recordemos que la salud del conductor ya había preocupado en diciembre pasado luego de haber sido internado por una arritmia. En ese momento, sus médicos detectaron que la medicación suministrada al comunicador no le estaba dando el efecto deseado y por eso decidieron colocarle un marcapasos.