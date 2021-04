Victor Hugo Morales contrajo Covid-19 durante 2020, y a fines de marzo de este año volvió a dar positivo en el hisopado que le hicieron tras ser contacto estrecho de un contagiado. Tras querer arrancar con la rehabilitación por las secuelas que le dejó la enfermedad, volvió a analizarse y el virus seguía en su organismo, pero en la mañana del miércoles finalmente se libró de él.

A poco tiempo de admitir que seguía enfermo tras más de un mes internado, volvieron a hisopar al uruguayo, y pudo contar en su programa radial que ya estaba recuperado: "Tengo una muy buena noticia para mí. La quiero compartir”, comenzó relatando en "La Mañana", su programa radial de AM750.

“Me agité, estoy con menos aire porque me emociona, naturalmente”, expresó, advirtiendo que por la alegría volvió a mostrar síntomas. Morales le pasó la palabra al infectólogo que lo trató, Jorge Alejandro San Juan, que dio la buena nueva: “El hisopado que se hizo ayer fue no detectable. O sea, que no hay virus en tu persona”.

Durante 2020, hizo su programa radial desde su casa.

“Estoy muy feliz y emocionado. Negativo ahora es una buena palabra”, dijo el conductor, alegre por la noticia.

Víctor Hugo estuvo internado durante 39 días en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos de Palermo por una neumonía bilaterial, producida por el coronavirus.

Hace dos días, Morales fue trasladado a la clínica donde atiende el Doctor San Juan para comenzar con su recuperación por las secuelas que le dejó la enfermedad, pero no pudo hacerlo. Al hablar con sus compañeros de radio, se explayó sobre la situación y dijo: "Por razones de seguridad me hicieron ese hisopado, que dio que nuevamente estoy con covid. No lo puedo creer, con franqueza”.

El profesional explicó luego que en mayor porcentaje, el virus suele permanecer durante 10 días pero que en algunos casos, como el del relator, las partículas virales persisten en los pacientes, y por eso los resultados siguen dando positivo.

.

Por ello, el periodista reflexionó: “Creo que muchas personas deberían tomar conciencia que después del coronavirus quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación”.

Sobre lo que vivió durante los días de internación, confesó: "Nunca tuve plenísima conciencia de lo mal que estaba. Lo sabía mi familia, los médicos. Yo no supe tanto de mí hasta que hubo una situación un poquito más controlada".