Luego de que Ernestina Pais diera a conocer que con Vico D'Alessandro son grandes amigos en la actualidad, comenzó a circular el rumor de que existió un intenso romance entre ellos.

La periodista y el actor se conocieron durante una temporada en Villa Carlos Paz y desde entonces crecieron con fuerza las versiones de que tuvieron un vínculo amoroso. "Es el día de hoy que Vico es un amigo. Siempre voy a decir que es un amigo y nunca va a salir de mi boca otra cosa. Con Vico nos divertimos un verano, la pasamos genial. Fue el año que Nazarena Vélez produjo Familia de mujeres… Pero fue una confusión", contó la periodista en " Los Ángeles de la Mañana" tiempo atrás.

Enterado de los chimentos, el artista de 36 años declaró: "Es una amiga mía y nos cruzamos en temporada como hicimos con mucha gente". Y agregó: "Tenemos un muy buen vínculo con La Negra. No trabajamos juntos pero nos cruzamos en temporada. No te puedo contar más que tenemos una relación hermosa de amistad. Hemos pasado temporadas y la hemos pasado muy bien", manifestó.

Además, recordó el verano compartido con Pais y contó que en Carlos Paz "se hizo un grupo bárbaro". "Las temporadas de teatro son de las cosas que más me gustan. Haces teatro para salir con tus compañeros. Córdoba es una provincia que me encanta. La pasamos muy bien", detalló el ex "Casi Ángeles" en comunicación con el periodista Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Vico D'Alessandro durante la temporada teatral.

En cuanto a las malas lenguas que señalan la existencia de algo más que una simple amistad con la conductora, sostuvo tajante que "en la televisión eso se lleva para el lado que más conviene". No voy a alimentar algo que tienen ganas de decir", cerró.