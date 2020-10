En la tercera gala de " MasterChef Celebrity", Vicky Xipolitakis sorprendió con su habilidad a la hora de cocinar, tanto es así que logró cautivar al riguroso jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

La "Griega" preparó un sofisticado plato de cerdo envuelto que le valió ser la ganadora de la competencia del miércoles. Pero tras recibir la cálida y elogiosa devolución de los expertos, no pudo esconder su emoción y quebró en llanto en medio del programa.

.

"Quiero que entiendas que lo único que vemos de vos, o la mayor parte, son tus poses. Pero esa energía tenés que dedicarla a los detalles, porque tenés un buen ADN de cocina. Vas, limpiás, cocinás, y lográs cosas espectaculares", observó De Santis.

Vicky Xipolitakis con su pin de ganadora de la noche.

Al ver su reacción, Santiago del Moro le preguntó: "¿Te emocionaste, Vicky?". Ella respondió entre lágrimas: "Sí, es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año en el que estoy muy golpeada, pero por mi forma de ser siempre sigo con una sonrisa y para adelante. Siendo mamá, hoy poder hacer cositas para mí y que me estén saliendo un poquito bien, con tres monstruos, lo digo por lo profesionales que son, porque son todos lindos, eh, adelante mío que me feliciten, la verdad... que me recontra emociona".

"Quiero traer a este lugar alegría, pero no pude contener la sensibilidad", agregó conmovida y sus compañeros la aplaudieron para animarla.

¡Mirá la emoción de Vicky Xipolitakis en " MasterChef Celebrity"!