El nombre de Vicky Xipolitakis volvió a estar en el centro de la polémica por el rumor que la relacionaba nuevamente con José Ottavis, con quien había tenido un tormentoso romance hace cuatro años.

La noticia tuvo mucha repercusión ya que habían tenido mucho protagonismo mediático durante su relación. Además, las cosas no terminaron de buena manera entre ambos, por lo que generó sorpresa el reencuentro con el político.

.

La modelo se destacó en "MasterChef Celebrity"

Luego del dato revelado en “Los Ángeles de la Mañana” en el que mencionaban que habían cenado juntos en Palermo y se fueron tomados de la mano, Vicky rompió el silencio para aclarar la situación.

La modelo que fue contundente con los rumores que crecieron en las últimas horas: “Nada que ver”. Durante un reportaje con Pronto, reveló: “Lo que están diciendo es una mentira absoluta. Lo que más me molesta es que alguien lo inventa y después todos lo dan sin chequearlo”.

“No hablé más con él y no tengo contacto hace años. Todo lo que se dijo es mentira”, dejó en claro acerca de su relación con Ottavis. Las versiones indicaban que tuvieron una lujosa cena en un restaurante e incluso la ex participante de “MasterChef Celebrity” se había llevado una serie de vinos iguales a los que habían tomado.