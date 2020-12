Sobre la inminente final de " MasterChef Celebrity", en el transcurso de las galas los participantes demostraron tener muy buena onda entre sí y se formó un gran compañerismo entre las figuras de la farándula argentina que pasaron por las cocinas más famosas del país.

Pero entre los pasillos del estudio no solo corren los famosos que intentan hacer sus preparaciones lo mejor posible sino también circulan varios chismes que involucran a más de uno de ellos. En el caso de Vicky Xipolitakis, además de la química que desarrolló con Germán Martitegui, reveló que el certamen le dejó una "fila" de candidatos.

"Les quiero decir que ayer volví a mi casa y ya lo decidí. A mí no me gusta sufrir por amor porque el amor no se mendiga. Y la verdad es que yo nunca me arrastré entonces, para mí el tren pasó y yo ya no espero nada de nadie. Tengo una fila... Perdón a toda la gente que apostó al amor con esta pareja, pero yo ya no sé más que hacer", reveló días atrás.

.

Pero en la mañana de este lunes, la mamá de Salvador Uriel fue mucho más allá y confesó que uno de sus compañeros en el ciclo culinario le "tiró los perros". Fue cuando al aire de "Flor de equipo", su hermana Stefy Xipolitakis le preguntó: "¿Es verdad que además de Martitegui había otro integrante de 'MasterChef' que te tiraba onda?".

En el estudio también estaba el Mono de Kapanga y bromeó acerca de que el candidato había sido él, pero estaba claro que se trataba de alguien más. Ante el silencio incómodo de Vicky al no querer responder, Marcelo Polino acotó: "No lo podemos nombrar porque está en pareja".

La afirmación del periodista generó aún más intriga, pero la mediática quiso ser cuidadosa y ni siquiera se animó a decir las iniciales de la persona en cuestión. "Son re poquitos los participantes y yo tengo códigos", explicó.

Ante la presión de Florencia Peña, reveló que "le tiró los perros" y detalló que "fue muy insistente", pero sin revelar su nombre. Entonces como prenda debió comer un "vómito empanado", una hamburguesa con banana, pikcles y salsa golf.