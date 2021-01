En la recta final, las emociones están a flor de piel y Vicky Xipolitakis lo demostró este martes mientras recibía la devolución del jurado de " MasterChef Celebrity".

Luego de las críticas de Donato de Santis, Damián Betular, Germán Martitegui e incluso de Andy Kusnetzoff que estuvo como invitado, Santiago del Moro recordó los fuertes cuestionamientos que recibió la vedette en relación a sus habilidades en la cocina. Al respecto expresó: "Vicky, en un momento te emocionaste cuando Andy te hablaba. Me parece que tiene que ver con tu evolución y con la crítica también. A veces la crítica ha sido tan hostil con vos, señalándote cosas que por ahí eran mentiras... cuando se dijo que no cocinabas vos. ¡Una locura!".

.

Visiblemente emocionada, la griega manifestó: "A mi lo que no me gusta es la violencia, porque yo sufrí mucha... puede ser verbal, física ¡Perdón!". "No, Vicky... tranquila", acotó Betular. Recordemos que la mediática en su momento denunció a su ex pareja Javier Naselli por violencia de género y desde entonces lleva una tensa relación con el padre de su hijo Salvador Uriel. "Perdón, quiero dar alegría. Los amo y muchas gracias", cerró entre lágrimas.

Las complicaciones que tuvo Xipolitakis en la preparación de su plato la llevaron a ganarse el título del "peor plato de la noche" y desgraciadamente quedó eliminado de la competencia. Como era de esperarse, la emoción se apoderó del reality de cocina y los tres jurados se mostraron consternados ante la salida de la participante que más dio que hablar en el certamen.

"Soy la quinta finalista de MasterChef. Así que ojalá los prejuicios no existan más... Estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí, agradezco a mis compañeros porque con ustedes yo también aprendí. Fue lo mejor que me pasó en la vida, el trabajo más importante después de ser mamá.... Pensé que no tenía vida. Gracias de todo corazón, hasta siempre", concluyó ante el jurado y sus compañeros.