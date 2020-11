Vicky Xipolitakis todavía sigue esperando a que la Justicia dé su veredicto luego de haberle hecho al papá de su hijo, Javier Naselli, un juicio por alimentos. Preocupada por su situación económica, pese a su trabajo en "MasterChef Celebrity" y la ayuda de su familia, la mediática contó cómo sigue el conflicto legal entre ambos.

Cuando en "Cortá por Lozano" le preguntaron si cambió su calidad de vida ante su complicada situación económica, Vicky remarcó que ese tema es "muy privado" y que no quería dar detalles. "Tengo una mochila atrás para resolver. La vida me cambió con Salvador (su hijo), él es mi vida. Por eso estoy trabajando. Para que a él no le falte nada", expresó. Antes de terminar con el tema, contó que le encantaría mudarse a otro lugar para formar una familia junto a su hijo pero que, por ahora, no puede.

"Todos podemos tener dramas, pero hay que solucionarlos con madurez. Pensando en mi bebé, doy mi vida por él. Me encantaría ir a otro lugar más contenedor, para formar mi familia junto a Salvi. Pero quedamos tirados ahí y hasta que las cosas no se resuelvan no podemos ir a ningún lado. Me encantaría que todo se resuelva por mi hijo, pero solita hago lo que puedo", sentenció, sincera.

Recordemos que hace una semana aproximadamente trascendió la deuda que tiene en expensas y del alquiler en el lujoso departamento que habita en Barrio Norte. "No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por ciento", aclaró, dando a entender que el arreglo económico con su ex marido no le alcanza para cubrir los gastos mensuales.

"Los vecinos de Xipolitakis están muy enojados porque sigue aumentando la deuda de las expensas y todos pensaron que iba a pagar algo ahora que tiene trabajo en el programa con más rating de la Argentina". Por otro lado también tuvo que transitar el Covid-19. "Tomo coraje para grabar un video entre el miedo de no saber qué puede llegar a pasar y el dolor por la situación", pero superó la enfermedad y volvió a sonreír.