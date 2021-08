El miércoles por la mañana, el reconocido periodista Carlos Monti, informó que Vicky Xipolitakis estaba atravesando un duro momento después de que le ordenaran que debe abandonar el lujoso departamento en el que reside junto a su hijo, Salvador Uriel.

La orden de desalojo se inició a raiz de que la ex participante de "MasterChef Celebrity" debe más de 1500 dólares de alquiler y los dueños del inmueble iniciaron un juicio en su contra.

Además, el contrato de locación vence el 30 de septiembre de 2021. Sin embargo, los propietarios ya confirmaron que no le van a renovar lo pactado anteriormente, por lo que Xipolitakis tiene que dejar la casa antes de esa fecha límite.

Xipolitakis debe abandonar el inmueble de ocho ambientes y cuatro baños.

El lujoso departamento, ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear en el barrio porteño de Recoleta, tiene ocho ambientes y cuatro baños en 320 metros cuadrados.

De acuerdo a la información del panelista de "Nosotros a la Mañana", la modelo se divide el pago con su ex pareja, Javier Naselli: “Lo voy a dar en cifra de dólares para que se entienda, 1500 dólares Naselli, 15000 dólares Vicky Xipolitakis. El señor Naselli se hace cargo de todos los gastos del departamento y parte de las expensas”.

No obstante, el pago de la mediática no llegó: "La parte de Naselli se pagó, la de Vicky no. Entonces el dueño del departamento dice ‘Mirá, a mí me importa muy poco cómo arreglaron ustedes, lo que me importa es que a mí no me están pagando’. Inició el juicio ante la justicia y la justicia le dio la razón e inició el juicio de desalojo”.

La palabra de Vicky Xipolitakis por su juicio por desalojo:

A pesar de toda la información que se brindó sobre el difícil caso judicial, Vicky habló con DiarioShow.com y sorprendió al asegurar: "No estoy al tanto, no me llegó nada".