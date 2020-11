"Cuando dice mucha gente 'Vicky no cocina nada', ¿qué te pasa a vos por dentro?", indagó Santiago del Moro al acercarse a su mesada para ver sus avances en la preparación del día. "Si es de gente que solo quiere hacer mal ni lo escucho porque me atrasa, no me enseña nada. Todos los que tiran malas vibras, yo les mando un beso y le tiró mejores", respondió segura Vicky Xipolitakis, la participantes más cuestionada de " MasterChef Celebrity".

"Ahora debo reconocer algo: hoy viniste herida a trabajar", resaltó el conductor del reality de cocina. "Por venir muy rápido (me pasó). Mientras le calentaba la mamadera al bebé (su hijo Salvador Uriel), me iba cambiando y estaba mirando la mamadera y me llevó la puerta con todo.. se me abrió toda la cara. Me tendría que haber dado puntos, pero agarré la gotita, me la pegué yo sola", comentó positiva a pesar de la herida que se hizo en el párpado y la ceja.

"Los tiempos de mamá es un minuto para todo. Con una mano cocinas, con la otra preparas la mema. Así queda una mamá", cerró con humor sobre el terrible accidente hogareño que tuvo por las complicaciones que implican la maternidad y la exigente cocina del certamen.