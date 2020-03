A pesar de que tuvo un duro revés esta semana, luego de que la Justicia desestimara su denuncia por violencia contra el padre de su hijo, Javier Naselli, y ordenara la rápida revinculación del empresario con el niño, Vicky Xipolitakis mantiene el buen humor. "Yo estoy muy bien porque mi hijo está muy bien", dijo en un móvil televisivo, y agregó: "Creo que todas las cosas se van a arreglar, me da pena la situación, no quiero entrar en detalles".

Salvador Uriel tiene un año.

La Griega señaló que tras la separación, es su padre, Manuel Xipolitakis, quien mantiene la vida económica de ella y su pequeño hijo Salvador Uriel: "Sin mi papá no podríamos vivir. Él nos contiene en todo sentido. Mis trabajos son esporádicos, no puedo mantener a toda una familia, que somos mi hijo y yo. A mí me mantiene mi padre, como siempre lo hizo. Y hoy está también manteniendo a mi hijo", aseguró en diálogo con la web de Radio Mitre.