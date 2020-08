Mica Viciconte fue confirmada en el " Cantando 2020". Su figura es mediática y es sabido que va a llevarle picante al show. Aunque, unna de las razones por las cuales pisará la pista del certamen de canto es por su conflictiva relación con Laurita Fernández, la co-conductora del ciclo televisivo.

Tras participar en " Combate", la bailarina y la novia de Fabián Cubero tuvieron algunos desencuentros que se vieron reflejados en una discusión durante el " Bailando" en 2018. En la actualidad, Ángel de Brito le consultó a la blonda cómo quedó su vínculo con la ex de Nicolás Cabré y sorprendió con sus dichos.

.

"Está todo igual, chicos", contestó Mica. Por lo que Yanina Latorre agregó: "Mirá que Laurita está patotera, no está como antes".

Al respecto, Viciconte sostuvo: "Si no me falta el respeto, está todo bien y la voy a respetar como conductora. Trabajé cuatro años siendo ella la conductora de Combate, sé cómo trabaja y creo que ella sabe cómo trabajo yo. Si no hay falta de respeto, va a haber la mejor. Profesionalmente, ¿no?".

Minutos después, la producción de " Los Ángeles de la Mañana" mostró un informe de la antigua pelea entre Mica y Laurita. Allí resaltaron la frase de la ex " Combate" donde decía que a Fernández "no la quiere nadie en el ambiente y por algo será".

"Desde esas peleas no compartimos nada más, desde que se comía la banana (mientras ella hablaba) y faltaba el respeto. Vamos a ver si Nacha se clava una banana cuando está puntuando. No está bueno. Pero de mi parte, va a estar la mejor", concluyó Viciconte.