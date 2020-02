Fuertes versiones aseguran que Mica Viciconte y Fabián Cubero habrían discutido en un importante evento y desde ese momento estarían atravesando una crisis de pareja.

Cansada de los rumores, la panelista decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido: "No, no me separé. Lo que no entiendo es por qué dijeron eso. Estaba almorzando en mi casa, con mi familia y con Fabián, y nos quedamos los dos como diciendo '¿me estás jodiendo?'. En ningún momento discutimos".

La ex "Combate" además reveló qué pasó con “Poroto” aquel día que se habrían peleado: "Es verdad que él había llegado de viaje ese mismo día a la noche, yo salía de trabajar y le dije 'necesito que me acompañes'. Él estaba vestido así nomás y obviamente no quería hacer las fotos ni nada porque el evento era para los 'artistas', ponele, de las obras. Entonces me dijo ‘no, hacé las fotos vos’ y pasó por un costado y no hubo más nada".

“Incluso le di un beso, cosa que no hago nunca. Pero ayer como estaba cansada, estaba medio mimosa, le di un beso. Todo al revés”, continuó Viciconte en "Incorrectas", ciclo de Moria Casán por América. Por último, aseguró que su noviazgo con Fabián continúa marcha viento en popa.