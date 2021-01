Inesperadamente, Ángel de Brito reveló al final del 2020 la primicia sobre la incipiente relación entre Verónica Varano y Gustavo Bermúdez. La actriz y el actor recibieron la llegada del 2021 juntos en la casa de San Martín de los Andes del galán.

"No tengo nada para decir, solo que está todo bien. Nunca hablo de mi vida privada. Siempre me sentí muy respetado. Pero sigo sin decir nada. Está todo muy bien, gracias por preguntar, no es molestia que lo hagan porque además se tomaron el trabajo de hacerlo", expresó el actor a PrimiciasYa.com.

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez recibieron el 2021 juntos.

Sin embargo, la conductora prefirió permanecer en silencio hasta que habló con el conductor de "Los ángeles de la mañana" en su programa de radio en CNN: "Está todo bien, desde hace un tiempo". Cuando el periodista agregó “es mucho más marketinero mostrar y contar", la actriz terminó muy concretamente: "Sí, pero yo no soy así".

¡Mirá la primicia de Ángel de Brito!