En el último día del 2020, se confirmó el romance entre Verónica Varano y Gustavo Bermúdez y los fanáticos de sus novelas estallaron de emoción.

Luego de que Ángel de Brito diera la noticia sobre los minutos finales de "Los Ángeles de la Mañana", se supo que los tortolitos despidieron el año juntos en la casa del actor en San Martín de Los Andes. "Los dos son muy reservados. Ya fueron a varios lugares donde se presentaron como novios. Estaban separados hacía rato... Ambos son conocidísimos y de perfil bajo, y están de novios", contó el periodista en su programa a modo de enigmático.

.

Finalmente soltó: "Gustavo Bermúdez sale con una bomba, divina, buena persona... Verónica Varano. Es el último romance del año. Los dos son buena gente. No hay nada oculto, nada prohibido". Desde ese momento los paparazis comenzaron a seguir a la pareja hasta lograr las primeras imágenes juntos.

En su vuelta a Buenos Aires tras sus vacaciones por las fiestas, la pareja fue captura a la salida del aeropuerto de Ezeiza. "Yo no me saqué ninguna foto. Nunca me di cuenta que me estaban sacando una foto, en ninguna situación", reveló al respecto Varano en comunicación con "Agarrate Catalina".

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez capturados en Ezeiza.

"No estábamos al tanto. Es parte de trabajar de lo que trabajo y listo", manifestó sobre lo vivido tras su viaje. Por otro lado, la conductora se animó a hablar de cómo se encuentra su romance con el actor.

Pese a querer mantener su intimidad en privado la presentadora confesó: "Estoy muy bien". Aunque no quiso compartir más detalles acerca del noviazgo dejó ver que se encuentran en un gran momento como pareja.