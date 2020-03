La enemistad entre Verónica Ojeda y Dalma Maradona es notoria. La ex pareja del Diez dejó en claro que no hay buena relación con la mediática a pesar de que mantengan un vínculo familiar por su hijo, Dieguito Fernando.

En esta oportunidad, la rubia hizo mención nuevamente a la hija del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y dio que hablar. Al respecto, advirtió: "Nunca tuve relación. Poco y nada. 'Hola y chau' cuando la veía y nada más".

"No quiero tener una relación con ella, no me interesa. El día de mañana cuando Diego quiera juntarse con su familia, lo voy a apoyar al cien por cien (sic), pero hoy por hoy no me interesa en absoluto y me hago cargo de todo lo que digo. Siempre me hago cargo", remarcó en diálogo con " Confrontados".

En la misma línea, desde el ciclo de espectáculos le preguntaron por Rocío Oliva. "Escuché en una nota que dijo: 'Verónica es una mala persona'. ¿Quién es María Teresa de Calcuta?... ¿Todas o yo soy la única mala?", disparó.

En relación a las declaraciones de la última pareja de Diego Maradona, quien manifestó que nunca estuvo enamorada de él, le consultaron si le sucedió algo similar. "Estuve casi diez años", resaltó convencida.

"Estuve en momentos buenos y malos de la vida. Llorar en silencio, tenemos un hijo hermoso. Eso dice todo", cerró dejando en claro que su amor por Diego fue genuino.

