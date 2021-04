Desde que Verónica Soldato reveló que Horacio Cabak le fue infiel tras 27 años de relación y tres hijos juntos, el conductor comenzó a estar en boca de todos y ser el centro de la atención en los programas de espectáculos. Incluso en el propio ciclo que integra, "Polémica en el Bar", donde lejos de esquivar el tema lo profundizaron.

Allí mismo fue que Rocío Oliva desmintió ser la amante de su ex compañero. "Entiendo que Horacio lo aclaró. Pero no me conformo. Creo que tiene que hablar con la mujer y confesar con quién la engañó así deja de ensuciar a las demás mujeres. Porque todos los días va a ser una mujer distinta", sostuvo la panelista, quien en las últimas horas dio a conocer que iniciará medidas en la Justicia contra Cabak para limpiar su imagen.

Tras el escándalo y tratamiento del tema, Horacio se ausentó en el ciclo de Mariano Iúdica y una nueva persona salió a hablar sobre su escandalosa separación: Verónica Ojeda.

La ex de Diego Maradona opinó sobre la posibilidad de que Oliva fuera la tercera en discordia entre Cabak y Soldato. Al respecto advirtió a través de un mensaje que le mandó a Andrea Campbell: "Decile a Mariano que Oliva está acostumbrada a sacar maridos. Cuando estaba conmigo, ella se acostó con mi pareja. En ese momento, Diego Maradona".

"Se acostó en mi casa, en mi cama, cuando vivía en Dubai. Y eso todo el mundo lo sabía. Fue una vergüenza, en 2013, y que me lo desmienta que no lo puede desmentir porque es verdad", recordó sin filtro la madre de Dieguito Fernando.