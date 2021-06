A más de siete meses de la muerte de Diego Maradona, su familia continúa realizando los trámites de sucesión. Pero ahora, Verónica Ojeda reveló que los hijos del Diez deberán subastar las pertenencias de su padre para pagar varias deudas que continúan vigentes.

"Hay deudas de meses antes del fallecimiento de Diego, ¿me explico? Un montón de cosas, gastos diarios, bauleras… primero tuvo que pagarlos Dalma, después Gianinna, después Jana, después Jr, Dieguito… nos tenemos que repartir las cosas que dejó de pagar Morla cuando Diego estaba con vida", sotuvo la madre de Dieguito Fernando en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana".

En la misma línea, continuó: "La baulera da la casualidad de que después del fallecimiento de Diego, ese mismo día, un representante, Sergio Garmendia, fue a la baulera a tratar de sacar las cosas. Gracias a la empresa donde está hoy la baulera de Diego, nos enteramos que quisieron".

.

A su vez, detalló que necesitan realizar la subasta para pagar las deudas del ex futbolista, como es el caso de la propiedad en Mar del Plata que tenía: "No damos a basto de pagar todo, no nos queda otra alternativa".

"¿Les costó ponerse de acuerdo? Porque Gianinna había dicho que a ella no le gustaría desprenderse de las cosas del papá", preguntaron en el ciclo de espectáculos. Al respecto, la pareja de Mario Baudry respondió: "Cuesta, obvio que va a costar. Pero lamentablemente no nos queda otra alternativa, a todos los hijos les va a costar".

De todos modos, explicó que todavía los hijos de Maradona no pueden disponer de las cuentas del padre. Mientras que su hijo podrá recibir lo que le corresponde al cumplir sus 18 años.

Fue en ese entonces cuando Ángel De Brito le consultó por el estado del menor. "Bien, gracias a dios volvieron las presenciales en el colegio y con las terapias de estar en casa. Estaba muy feliz de volver a las clases, era el primero en la fila", cerró Ojeda.