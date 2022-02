La disputa entre Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna Maradona está en su punto más alto. Si bien la relación entre ambas partes nunca fue la mejor, incluso cuando Diego Maradona estaba vivo, la nueva polémica gira en torno al histórico palco de La Bombonera que perteneció al ídolo futbolístico y la relación que las hermanas tienen con el hijo de Ojeda, Dieguito Fernando.

Durante la semana, la expareja de Daniel Osvaldo expuso que Verónica las tiene bloqueadas tanto a ella como a su hermana, por lo tanto no pudo comunicarse con su hermanito en el día de su cumpleaños. Ante esta nueva información, la expareja de El Diez hizo declaraciones al respecto sobre su enojo e incrementó en el escándalo.

“Yo no tengo relación con Dalma y Gianinna, y no quiero tenerla. Y tampoco quiero que la tenga mi hijo, a no ser que sea lo que él quiera cuando cumpla 18 años. Yo no quiero que Dieguito sufra ni que sienta las cosas que siento yo. Nunca más lo van a ver”, exclamó Ojeda, en un móvil que hizo en "A la tarde".

Dieguito Fernando nació el 13 de febrero de 2013.

Al exponer sus intenciones, Karina Mazzoco le consultó si sus dichos eran definitivos o si quizás eran por el molestar pasajero. “Estoy cansada. El amor de hermanos es todos los días, no es solamente por teléfono una sola vez o cada tanto. No es así. Y lo digo por todos los hermanos, no por una sola persona”, indicó la rubia visiblemente ofendida.

En cuanto a las pruebas de ADN para determinar si Eugenia Laprovittola y Magalí Gil son hijas del futbolista, la madre del menor señaló: “Ellas me dijeron que iban a ir y el único que fue, fue Dieguito con 8 años. Fue muy valiente, me dijo ‘¿qué tengo que hacer para ayudar a papá, a donde tengo que ir?”

“Ellos son adultos y cada uno tiene hijos. Como dijo una de las chicas, somos tan diferentes. No me hago la víctima, pero tampoco que ellas se hagan las víctimas", agregó determinante Ojeada sobre las hermanas Maradona. Además, también reclamó que a Dieguito no le otorgaron el acceso al sector preferencial de el palco de su padre cuando ella lo pidió.

