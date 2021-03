En medio de la investigación por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda habló por primera vez en televisión y se refirió a la tristeza de su hijo Dieguito Fernando, fruto de su ex relación con el "Diez".

"Hoy estoy pasando un momento difícil como toda la familia y todos los argentinos, pero más que nada por mi hijo que tiene ocho años. Es el hijo más chico de Diego y es el que más sufre internamente", expresó a corazón abierto.

Luego, reveló: "No pasa un día en que no me diga 'mamá quiero ver a papá', 'mamá llevame al cielo que quiero verlo' o '¿dónde está papá?'. Son frases difíciles de contestar, por eso él tiene psicopedagogas y psicólogas, que me están ayudando para procesar este momento difícil de Dieguito. Hoy por hoy sólo me tiene a mí. Obviamente que tengo a mi pareja, a mi familia y amigos que están conmigo".

"Es difícil pasar este momento y más que estamos el juicio de Diego por el fallecimiento y viendo cosas feas en televisión. Dieguito no puede ver la tele, sólo canales de dibujos animados", continuó en "Secretos Verdaderos", ciclo que conduce Luis Ventura.

Diego Maradona junto a su hijo Dieguito Fernando.

Además, Verónica contó la fuerte pregunta que le hizo el pequeño tras la muerte de su padre: "El otro día sucedió que yo estaba cocinando y de la nada me dice, '¿mamá por qué los médicos no pudieron salvar a papá?'. En ese momento, nos pusimos a llorar".

"Él me preguntó por qué lloraba y yo le dije 'porque extrañamos a papá, yo sé que lo extrañas'. Tu papá ya quería irse al cielo, con tus abuelos", agregó conmovida por el sufrimiento de su primogénito.

Al ser consultada por si piensa que realmente Diego quería morirse, Ojeda contestó: "No pienso eso pero, ¿qué le puedo decir a un nene de ocho años? ¿Que lo mataron lentamente? No le puedo decir eso. El día de mañana le explicaré de a poco cómo pasaron las cosas".

En ese mismo sentido, la ex pareja de Maradona manifestó haciendo referencia a los escandalosos audios de Leopoldo Luque y el equipo médico: "Es duro decir 'lo mataron', pero es lo que pienso después de lo que vi".