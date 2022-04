Emocionadísima, y con razón, Verónica Lozano compartió una gran noticia con sus compañeros de "Cortá por Lozano", por Telefé, y la audiencia. A tres meses del terrible accidente que sufrió al caer de una aerosilla a 7 metros, pudo volver a caminar.

Ese episodio le provocó fracturas en los dos tobillos, por lo que debió ser operada y mantenerse sentada o acostada durante largas semanas. A fines de marzo, la conductora había regresado al estudio de su programa. "Quiero compartir algo con ustedes, que ya lo compartí con el grupo. Hoy a la mañana fui al Cemic, me hicieron las placas y me pude parar", explicó.

A los pocos minutos, la figura de Telefé se paró y avanzó por el estudio, sosteniéndose en un andador. "Me duelen mucho los pies abajo. Como todo eso está hecho a nuevo, siento en los talones como puntaditas.... ¡Estoy muy emocionada!", añadió la conductora.

Verónica Lozano les dedicó unas palabras a todos los que estuvieron con ella en estos difíciles momentos: "Me ha llegado todos los rezos y el amor. Quiero hacer hincapié en esto y no es que soy ejemplo de nada. Yo la saqué barata, pero hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay algunas personas que no".

Con mucha paciencia y esperanza, Vero cumplió con el reposo y se aguantó ir a trabajar sentada estos meses. En el programa la invitada fue Sofía Pachano, con quien recrearon un "viaje al pasado" con peinados y vestuario antiguos. Todo fue alegría en el programa, luego subió a sus historias de Instagram fotos del día, con sus compañeros, y el video del momento glorioso en que pudo ponerse de pie.