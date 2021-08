En pareja desde 2008, Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez son una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina y formaron una alegre familia tras el nacimiento de su hija Antonia.

A pesar de que muchas veces circularon rumores sobre una posible crisis de pareja, la conductora y el empresario van más allá de eso y no consideran la infidelidad como el fin de la relación.

En diálogo con el programa radial "No se puede vivir del amor", la psicológa se planteó la posibilidad de que Rodríguez la engañe con otra persona: "Yo siempre digo ‘a mí no me lastimes, si cada uno quiere tener una cuestión que sea con respeto’. No creo que las personas seamos de otras personas, no creo en las posesiones. Pero no me cabe la falta de respeto, eso de que tiene dos familias: una en el campo y otra en la ciudad. Pero si te vas de viaje y yo no me entero, si no volvés todo mordido, está todo bien".

Además, la comunicadora reveló la fantasía que le gustaría cumplir si el papá de su hija Antonia se encontrara de viaje: "Si vos me decís Jorge se va una semana, ¿cuál es tu fantasía? Quedarme en mi casa y no me rompas los huevos, quiero mirar Netflix".

Lozano elogió a su pareja y lo tildó de "seductor": "Él seduce hasta a un colibrí, él te invita y te hace la pizza, te amasa y te sirve el vino. Es encantador y muy amoroso. Él es muy estético, muy puntilloso. Si vamos a lo binario, él es más mujer que yo. Es bastante sensible y llorón".