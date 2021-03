En mayo pasado, Verónica Lozano imitó con mucho humor al periodista Nicolás Wiñazki por llorar en cámara porque, debido a la cuarentena, no podía conocer a su sobrina recién nacida. Su actitud generó críticas y repudio en las redes sociales.

"Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina. Pero la vi por WhatsApp. La clase política no sé si está viendo lo que le estamos dando: nuestra vida. Siempre se le da la vida a la política porque son quienes controlan variables que pueden traernos la muerte, pero en este caso, digo la vida en el sentido de que está pasando. Nació mi sobrina y no sé cuándo la voy a ver. El aislamiento acá va a seguir, falta muchísimo. Perdón por contar algo personal, pero me parece que lo grafica bien. Hoy no vi a mi sobrina, a mi hermana, a mi cuñado. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver", había expresado el periodista con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Lozano se burló del conductor y opinó, en aquel momento, que "estábamos todos en la misma". Luego de la repercusión en los medios y en las redes, la conductora manifestó en su ciclo: "Pido disculpas si ofendí a alguien. La verdad es que era con humor, en esta situación que vivimos todos. Estamos en una situación de privilegio. De laburo, de estar calentitos. Hay gente que tiene para llorar de verdad y quejarse porque pasa hambre. Gente que no pudo enterrar a sus muertos, que está haciendo tratamientos oncológicos. Que es un poco lo que me pasó a mí".

Entrevistada en las últimas horas por Catalina Dugli en "Agarrate Catalina", Verónica recordó su cruce con el comunicador y expresó: “Lo que pasó con Nico tuvo consecuencias: la gente que se sintió identificada con lo que él estaba diciendo me odió. Me dijeron que era insensible, que no tengo familiares... Pero a todo hay que ponerle un contexto: era el principio de la pandemia, estábamos todos muy sensibles”.

“En ese momento, tocabas el picaporte y no sabías si te ibas a morir. Y ahora, estos desgraciados nos dicen que en superficies no se contagia. ¡Con todo lo que sufrimos! Honestamente, no tengo nada contra él”, continuó.

Por último, contó si pudo entablar una conversación con él tras el escándalo: “No me crucé ni hablé con él. Lo que hice fue muy gracioso para algunos y para otros fui una estúpida absoluta. Fue algo que dijo él, pero si lo hubiera dicho otra persona, hubiese reaccionado igual. Fue algo muy chiquito, pero como de batifondo está la grieta... Simplemente eso, no fue nada contra él. Me pareció, sí, un sonso diciendo eso, pero no fue mi intención burlarme. Representaba lo que muchos ciudadanos pensaban, que ‘hay que aguantársela’. Que manden una foto por WhatsApp y listo”.