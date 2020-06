Luego de las fuertes repercusiones que generó su accionar, Verónica Lozano se disculpó con Nicolás Wiñaski. La conductora estuvo en boca de todos tras burlarse del periodista por decir que no sabe cuándo podrá conocer a su sobrina recién nacida en medio de la cuarentena obligatoria.

Este martes por la tarde, la presentadora aprovechó su espacio televisivo en "Cortá por Lozano" para hablar de su gesto contra el periodista luego de que Beto Casella le recordara lo sucedido.

"Yo pido disculpas si ofendí a alguien. La verdad es que era humor con esta situación que todos vivimos", indicó Lozano. Y agregó firme: "Estamos en una situación de privilegio. De laburo, de estar calentitos, ahora hay gente que tiene para llorar de verdad y quejarse porque pasa hambre".

"Gente que no pudo enterrar a sus muertos, que está haciendo tratamientos oncológicos. Creo que es eso, es un poco lo que me pasó a mí", argumentó Lozano para justificar sus dichos.

Tras la burla de Lozano, el periodista le contestó.

Luego del escándalo, Wiñaski hizo referencia al tema y apuntó ante cámara contra su ex compañera: "Vero, vos sos psicóloga, y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuando va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad. Quizás Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando re contra mal".

"No lo quiero personalizar, pero fue uno de los ejemplos que me asombraron, ¿tanto quilombo con lo que dije? Pido disculpas por ser autorreferencial, lo hice porque me parecía gráfico", sostuvo hace algunos días el periodista de TN.